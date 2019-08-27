Екатеринбург, , 15:42 — REGNUM

В Екатеринбурге местная жительница приговорена к судебному штрафу за предоставление документа, имеющего признаки подделки, при устройстве ребёнка в первый класс школы № 25 в 2019 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Нарушение законодательства было установлено в ходе прокурорской проверки. По материалам надзорных органов в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по подозрению в использовании поддельного документа (ч. 3 ст. 327 УК РФ).

В ходе рассмотрения дела в суде, женщина полностью признала свою вину, а суд прекратил уголовное производство и назначил ей меру уголовно-правового характера.

Отметим, что по итогам прокурорских проверок возбуждено ещё несколько уголовных дел по подозрению в предоставлении поддельных документов при устройстве родителями детей в первые классы в 2019 году.