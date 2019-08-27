* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 15:36 — REGNUM

В Афганистане в северной афганской провинции Джаузджан произошло столкновение проправительственных ополченцев с боевиками радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 27 августа сообщает агентство «Синьхуа».

Читайте также: У пакистанского посольства в Афганистане прогремел взрыв

По информации местных властей, поздно вечером 26 августа талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили ряд атак на несколько контрольно-пропускных пунктов. Трёх террористов удалось ликвидировать, ещё трое получили ранения. В результате боя погибли 11 проправительственных ополченцев.

Также по теме: В Афганистане совершено нападение на полицейский участок, есть жертвы

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа в Афганистане группа боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершила нападение на полицейский участок в провинции Нангархар. В результате атаки погибли трое полицейских, ещё двое получили ранения.

Накануне, 26 августа, взрыв прогремел у зоны ожидания генерального консульства Пакистана в городе Джалалабаде в 120 км к востоку от Кабула. Пострадали один полицейский и два посетителя. Ответственность за произошедшее не взяла на себя ни одна группировка.