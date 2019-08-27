Уфа, 27 августа 2019, 15:38 — REGNUM
Полицейские Уфы задержали молодого человека, подозреваемого в стрельбе на улице. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкирия.
Сообщение о трех выстрелах на улице поступило в отдел полиции города от сотрудницы одного из развлекательных заведений. Она рассказала, что рядом с баром, в котором она работает, неизвестный произвел несколько выстрелов из пистолета.
Предполагаемого 23-летнего нарушителя, жителя Уфы, доставили в отдел полиции.
По версии сотрудников полиции, выпив в баре спиртные напитки, подозреваемый уже собирался уходить. В этот момент между ним и другими посетителями заведения разгорелась ссора. «Выяснить отношения» молодые люди решили на улице.
В отношении подозреваемого составлен административный протокол по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 20.13 КоАП.