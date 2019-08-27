Одесса, Украина, , 15:16 — REGNUM

В Одессе в Лермонтовском переулке охранник помещения ранил троих нарушителей декоративной катаной и алебардой без древка, сообщили 27 августа в пресс-службе Национальной полиции Одесской области.

Полицейские, прибывшие на место события, обнаружили трёх человек с признаками алкогольного опьянения и охранника, который «также возможно был навеселе». Выяснилось, что три молодых человека зачем-то решили проникнуть в охраняемое помещение.

«Охранник… решил дать нападавшим отпор и нанёс им телесные повреждения. Компания парней, в свою очередь, пыталась дать отпор охраннику», — сказано в сообщении.

Работники скорой помощи, также прибывшие на место происшествия, осмотрели и оказали первую помощь обеим сторонам конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве в одном из отделений банка полицейские задержали нетрезвого мужчину, который требовал погасить задолженность по кредиту, угрожая топором.

Читайте также: В Москве мужчина ворвался в отделение банка с топором