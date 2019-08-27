Ростов-на-Дону, , 15:10 — REGNUM

В Ростовской области вторые сутки идут поиски опасного преступника, сбежавшего из новочеркасской колонии. Сотрудники полиции и регионального управления ФСИН, занимающиеся розыском, предполагают, что Александр Г., осуждённый за убийство, мог скрыться на Украине.

Портал Donday.ru со ссылкой на собственные источники уточняет, что злоумышленник мог отправиться к российско-украинской границе, обойти пограничные посты и скрыться на территории Донбасса.

Также сообщается, что беглец был приговорён к 17 годам колонии строгого режима. Однако в апреле 2018 года Новочеркасский суд изменил вид учреждения на колонию-поселение. По ходатайству администарции колонии-поселения № 14 в августе 2019 года Новочеркасский городской суд изменил Г. вид исправительного учреждения с колонии-поселения на строгий режим. Приговор в законную силу не вступил.

ИА REGNUM ранее сообщало, что убийца сбежал из новочеркасской тюрьмы 25 августа. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность». В настоящее время следователи выясняют, по чьей вине произошло ЧП.

Напомним, что это уже второй подобный инцидент, произошедший на Дону. Так, 9 августа текущего года из миллеровского изолятора временного содержания сбежал подозреваемый в убийстве Данил И. Задержать мужчину удалось в течение суток.

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