Ижевск, , 15:09 — REGNUM

В Первомайском районе Ижевска перед судом предстала 50-летняя горожанка, которая раскрыла семейную тайну бывшей подруги. Создав аккаунт под вымышленным именем, она написала на её странице, что ребенок является не родным, а усыновлённым, сообщает следственное управление СКР по Удмуртии.

Фигурантка уголовного дела и потерпевшая ранее дружили и были подругами, но затем между ними сложились неприязненные отношения. Следствие установило, что 50-летняя злоумышленница создала аккаунт под вымышленным именем в одной из социальных сетей, используя который, написала нецензурные комментарии к фотографиям бывшей подруги, при этом распространив «сведения о том, что её ребенок является не родным, а усыновлённым». В ведомстве отмечают, что тем самым злоумышленница распространила сведения о частной жизни потерпевшей, «раскрыв семейную тайну без ее согласия».

По данным управления, преступление было совершено после употребления алкогольных напитков.

Суд признал горожанку виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни лица»). Ей назначено 5 тыс. рублей судебного штрафа.

Отметим, что в Ижевске также расследуется другое преступление, совершённое через социальные сети. Уголовное дело возбуждено в отношении 45-летнего мужчины, который познакомился через интернет с 35-летней потерпевшей. Следствие полагает, что когда он пришёл к ней в гости домой, то, «войдя в квартиру, сразу стал угрожать ножом хозяйке, после чего изнасиловал». В следственном управлении отмечают, что обвиняемый ранее неоднократно судим, в том числе за изнасилование.