Смоленск, , 15:00 — REGNUM

Сотрудники Следственного комитета России по Смоленской области установили подозреваемого в особо тяжком преступлении, совершённом 17 лет назад. Обвиняемый избил знакомого, и тот скончался в больнице. Опознать преступника помог свидетель, сообщили 27 августа в пресс-службе регионального СК.

В августе 2002 года двое мужчин на одной из улиц города Рудня поспорили после чрезмерного употребления спиртного. Во время конфликта тогда 36-летний подозреваемый жестоко избил своего знакомого. Мужчину доставили в больницу, но через 13 дней он скончался от травм. Следователи провели большую системную работу, помощь оказал свидетель, показания которого помогли установить личность преступника. Задержали его только спустя 17 лет.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления. Подозреваемый доставлен к следователю СК и с ним проводятся следственные действия, вину в совершении преступления мужчина признал», — добавили в Следственном комитете.