Сеул, , 15:12 — REGNUM

За последние 10 лет в КНДР площадь лесов сократилась на 220 тыс. га. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей национального института National Institute of Forest Science.

Такое заявление сделали специалисты на лесном форуме, прошедшем сегодня, 27 августа, в музее леса при национальном институте National Institute of Forest Science в Сеуле.

Известно, что около 150 должностных лиц Южной Кореи, включая представителей правительства, местных органов власти, научных кругов и частных организаций, дискутировали на тему «Прошлое, настоящее и будущее лесов Северной Кореи».

Известно, что представители национального института осуществляют мониторинг лесов КНДР, используя снимки спутников, каждые десять лет.

В 1999 году площадь потерянных лесов увеличилась до 1,63 млн га, к 2008 году — до 2,84 млн га, к 2018 году — до 2,62 млн га. А площадь восстановления лесов составила всего 1,47 млн га.

Известно, что специалисты института намерены и дальше следить за состоянием северокорейских лесов, а также осуществлять поддержку в рамках межкорейских отношений, так как сотрудничество в сфере лесного хозяйства принесет пользу не только Югу, но и Северу.