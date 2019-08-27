Великий Новгород, , 14:47 — REGNUM

В Великом Новгороде начата доследственная проверка по факту смерти в клинике №1 Центральной городской клинической больницы 67-летнего мужчины. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета России (СКР), мужчина скончался в больнице 17 августа.

В следственные органы обратились родственники умершего, которые полагают, что смерть мужчины наступила вследствие ненадлежащего исполнения врачом-реаниматологом своих профессиональных обязанностей.

По данным заведующего клиники №1 Дмитрия Кочетыгова, пациент находился в критическом состоянии, ему оказывалась вся необходимая медицинская помощь, но, к сожалению, спасти мужчину не удалось.

Отмечается, что до завершения проверки врач, который обследовал пациента, отстранён от работы. Вся информация о действиях медицинского персонала передана в следственные органы СКР.