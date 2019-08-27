Пермь, , 14:29 — REGNUM

В Перми в МСЧ № 7 скончалась еще один человек, получивший серьезные травмы в аварии с маршрутным автобусом. Врачи оказались бессильны в спасении жизни женщины, сообщает 59.ru.

Напомним, вечером 17 августа автобус, курсирующий по маршруту № 53, врезался в бетонную стену здания. В салоне находились более 50 человек. Одна пассажирка скончалась на месте происшествия. По данным минздрава края, более 30 человек пришлось госпитализировать, среди них девять детей.

По факту смертельной аварии возбуждено два уголовных дела. В мэрии Перми решили отстранить перевозчика от работы. Все автобусы попали под проверку, поскольку предварительной причиной аварии указали техническую неисправность автобуса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Перми расторгнут договор с перевозчиком, чей автобус попал в аварию