Порт-Судан, , 14:29 — REGNUM

В Судане в результате столкновений между двумя племенами погибли по меньшей мере 37 человек, еще более 200 получили ранения. Об этом 27 августа сообщает Daily Mail со ссылкой на заявление Комитета врачей Судана.

Инцидент произошел на прошлой неделе в восточном портовом городе Порт-Судан. Боевые действия вспыхнули между племенем бени-амер и племенем нуба.

Новый военно-гражданский управляющий совет Судана в воскресенье, 25 августа, объявил чрезвычайное положение в Порт-Судане. В городе были развернуты войска, губернатор провинции и его помощник были отправлены в отставку.