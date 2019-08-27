Омск, , 14:11 — REGNUM

В Омске следствие проверяет информацию о том, что мать оставила троих детей одних в квартире на несколько дней.

Как сообщили ИА REGNUM в областном следственном управлении СКР, в омских СМИ появилась информация о том, что днём 27 августа в одной из квартир в Центральном округе Омска обнаружили троих детей в возрасте от одного года до 14 лет. Мать оставила их одних на несколько дней. Данная семья является неблагополучной.

По предварительным данным, длительное отсутствие матери детей обеспокоило соседей. Они обратились в правоохранительные органы. Металлическую дверь вскрыла аварийно-спасательная служба.

В квартире полиция обнаружили троих детей, оставленных матерью на срок свыше двух суток. Подчёркивается, что состояние детей удовлетворительное, их обследуют врачи. Мать разыскивают.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Нижегородской области было возбуждено уголовное дело в отношении матери пятерых детей. Прокуратура установила, что 34-летняя женщина нигде не работала, злоупотребляла спиртным, бродяжничала и часто оставляла детей одних «в грязи и без еды».

Читайте также: Оставляла детей без еды и в грязи: многодетную мать привлекут к ответу