Ярославль, , 13:48 — REGNUM

Затонувший на Волге в Ярославле дебаркадер необходимо поднять. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Затонувший дебаркадер

Плавучий ресторан затонул в районе рейда сухогрузов общего пользования и может создавать помехи судоходству. Закон в этом случае возлагает на собственника обязанность по подъему затонувшего судна. Срок подъема составляет один год, если контролирующие органы не установят другой срок. В случае, если владелец откажется это сделать, на него могут наложить штраф и обязать выполнить работы через суд.

Как полагает эксперт, поднять дебаркадер возможно.

«Поднять его можно, глубина небольшая — около 10 метров. Но это дорогостоящая операция. Вопрос, будет ли это целесообразно. Скорее всего, вся внутренняя отделка будет утрачена, — рассказал корреспонденту ИА REGNUM капитан второго ранга, председатель ЯРО «Движение поддержки флота» Александр Гарусов. — А сам дебаркадер можно восстановить. Для этого нужно найти место пробоины, завести под нее пластырь, установить рядом понтоны и закачать внутрь воздух. Отремонтировать дебаркадер можно, все упирается в деньги. В любом случае, собственнику придется убирать его с рейда, иначе его ждут штрафы. Также вопрос времени. Всю эту операцию нужно проделать до ледостава, иначе лед снесет всю надводную часть.»

Сам дебаркадер был построен в 1950 году, в 2000-х годах реконструирован. В качестве ресторана он работал в Москве, а потом был переправлен в Ярославль, где сначала он стоял на Волжской набережной. После возмущения градозащитников он был отбуксирован на стоянку речного порта.

Дебаркадер затонул во время буксировки к новому месту стоянки — бесхозному причалу в районе деревни Парково. Точные обстоятельства происшествия сейчас выясняются. В сети опубликованы фотографии, на которых видно, что дебаркадер врезался в трубу причала. При этом неясно, что послужило причиной столкновения. По одной из версий, плавучий ресторан сначала начал тонуть и, накренившись, врезался в причал. Другая версия — столкновение произошло при буксировке. Расследованием причин занимается Ространснадзор.

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