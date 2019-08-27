Мюнхен, Германия, , 13:47 — REGNUM

Утром 27 августа служба безопасности мюнхенского аэропорта эвакуировала пассажиров из-за появления подозрительного человека, пишет газета Berliner morgenpost.

Подозрительный мужчина избежал контроля, пройдя через аварийный выход в зону, куда допускаются только прошедшие досмотр. Федеральная полиция Германии немедленно приняла «меры по борьбе с опасностью»: все находившиеся в терминале №2 были эвакуированы, в терминале №1 была остановлена регистрация пассажиров. Подозрительный человек был арестован. Сообщается, что он прибыл из-за пределов Европейского союза из страны, признанной небезопасной.

Из-за происшествия были отменены 50 взлетов и посадок самолетов, в общей сложности это затронуло 7,5 тыс. человек. Обычно в будний день через этот второй по величине аэропорт Германии путешествуют около 120 тыс. человек.