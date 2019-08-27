Найроби, , 13:49 — REGNUM

Кенийский легкоатлет, двукратный олимпийский чемпион, установивший мировой рекорд в беге на дистанцию 800 метров, Давид Рудиша попал в ДТП, передает ВВС Swahili.

В воскресенье, 25 августа, Рудиша вел свой личный автомобиль Toyota V8. Около города Кероке у автомобиля пробило колесо, из-за чего спортсмен потерял управление и лоб в лоб столкнулся со следовавшем по встречной полосе транспортом.

С тяжелыми травмами Рудиша был доставлен в больницу города Кероке. Друг спортсмена Стивен Оле Мараи сообщил, что в настоящее время жизни Рудиши ничего не угрожает. Спортсмен был переведен в больницу района Килгорис, рядом с которой он проживает.