Санкт-Петербург, , 13:50 — REGNUM

На первой (красной) линии петербургского метрополитена из-за падения человека на пути пришлось прекратить движение поездов на северной оконечности линии.

Метро Санкт-Петербург Яковенко Вячеслав© ИА Красная Весна

«Женщина упала на рельсы на станции метро «Гражданский проспект», — сообщили в соцсети очевидцы.

В пресс-службе метрополитена подтвердили факт ЧП на этой станции.

«С 13:30 движение на Линии 1 осуществляется от станции «Проспект Ветеранов» до станции «Академическая», — предупредили в подземке.

Там добавили, что в 13:35 на «Гражданский проспект» прибыла аварийная бригада метрополитена и медики. Станция закрыта для пассажиров.

Таким образом, пострадали пассажиры еще одной станции первой линии — «Девяткино», расположенной севернее «Гражданского проспекта», на территории Ленобласти.