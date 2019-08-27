Мальмё, Швеция, , 14:26 — REGNUM

Оружие, из которого была убита женщина на улице шведского города Мальме, обнаружено сотрудниками полиции. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-службу полиции Швеции.

31-летняя женщина, на руках у которой был ребенок, была убита выстрелом в голову в понедельник, 26 августа. Стражи пордяка по «горячим следам» задержали мужчину. По версии следствия, подозреваемый в убийстве мужчина целился в отца ребенка.

Старший офицер полиции Маттиас Зигфридссон заявил во вторник, 26 августа, что у полиции «есть представление о людях, открывших стрельбу» в Мальме.

Зигфридссон добавил, что «еще слишком рано делать какие-либо выводы». Он отказался сообщить подробности обстоятельств расследования.

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