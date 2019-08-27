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В Шёнбруннском зоопарке (Австрия) скончались тигрята, изъятые властями у женщины, содержавшей их незаконно, пишет газета Heute 27 августа со ссылкой на заявление руководства зоопарка.

Две недели назад полиция обнаружила при обыске в частной квартире в городе Хайнбург-ан-дер-Донау двух тигрят нескольких дней от роду. Новорожденные животные были переданы специалистам главного зоопарка страны. По словам главного ветеринара Томаса Ворачека, поначалу развитие тигрят внушало оптимизм, однако к выходным 24−25 августа их состояние резко ухудшилось. Спасти зверят не удалось.

34-летней женщине, в квартире которой были найдены тигрята, грозит до двух лет лишения свободы. Однако прокуратура не выявила фактов жестокого обращения с животными. Хозяйка квартиры держала тигрят в ванне под тепловой лампой, пытаясь выходить их самостоятельно. Власти вышли на нее благодаря доносу.

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