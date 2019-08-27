Шуя, Ивановская область, , 13:19 — REGNUM

Около тонны костей обнаружили грибники в лесной зоне между деревнями Мягково и Дорожаево в Шуйском районе Ивановской области. На упаковке указано имя крупного мясного холдинга, но кто именно привёз отходы в лес, неизвестно. Правоохранительные органы начали искать владельцев груза. На повреждённых коробках отмечено, что внутри должен находиться замороженный свиной окорок. В лесу лежат только кости, всё мясо срезано.

Согласно маркировке, вес упаковки составляет от 26 до 30 кг, коробок около 30. Близлежащие населённые пункты — сравнительно небольшие, и реализовать такой объём мясной продукции нереально. За костями для домашних животных уже приезжают местные жители, а это может быть опасным, сообщает телеканал «Губерния».

Как пояснили в ветеринарной службе региона, специалисты взяли пробы продукции, чтобы исключить опасные заболевания, в том числе сибирскую язву. После лабораторных исследований отходы должен утилизировать тот муниципалитет, на чьей территории были обнаружены кости. Затем ветеринары проведут тщательную дезинфекцию местности. Несанкционированную свалку придётся убирать за счёт бюджета Колобовского городского поселения.