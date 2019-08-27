Верхотурье, Свердловская область, , 13:09 — REGNUM

В Свердловской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал управлявший мопедом 14-летний школьник. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Мотоциклист (cc)PublicDomainPictures

По данным дорожной полиции инцидент произошёл в селе Дерябино Верхотурского района 26 августа. Житель села 1978 года рождения выезжая с прилегающей к дому территории на автомобиле «Хендэ-Гетц» не уступил дорогу двигавшемуся на мопеде подростку 2002 года рождения. В результате столкновения школьник получил травмы и был госпитализирован.

Установлено, что мопед подарил подростку родственник, а катался на нём школьник с разрешения родителей, при этом прав на управления транспортным средством у него нет.

В отношении родителей подростка составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию. Проверочные мероприятия по факту ДТП продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области в августе уже происходило дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего на мотоцикле. Так 21 августа в посёлке Сагра 14-летний школьник на спортбайке сбил на лесной дороге женщину, которая была госпитализирована с травмами головы.

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