Хасавюрт, Дагестан, , 12:48 — REGNUM

Семилетнюю девочку из Дагестана сбила машина, когда та переходила дорогу по пешеходному переходу. Спустя несколько часов от полученных травм школьница скончалась в больнице, сообщили ИА REGNUM 27 августа в пресс-службе МВД республики.

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ДТП произошло сегодня, около 9:00, на автодороге Хасавюрт — Тлох. За рулём автомобиля, который совершил наезд на девочку, находился 20-летний молодой человек. В настоящее время он доставлен в отдел полиции, собран материал для принятия процессуального решения.

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Как сообщало ИА REGNUM, примерно в это же время ДТП с летальным исходом произошло и в Гергебильскоом районе Дагестана. Неподалеку от села Чалда перевернулась пассажирская «Газель», у которой отказали тормоза. Две женщины погибли, ещё восемь человек, в том числе двое детей, госпитализированы.