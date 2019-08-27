Кемерово, , 12:45 — REGNUM

Кемеровские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 18-летних братьев-близнецов из Кемерова. Их обвиняют в вымогательстве денег у автовладельцев, с машин которых они похищали зеркала, сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении СКР по региону.

Как уточнили в ведомстве, на момент совершения преступления им было по 17 лет.

Как было установлено в ходе следствия, братья-близнецы договорились, что будут снимать зеркала с дорогих иномарок и оставлять записки с указанием суммы, за которую они вернут похищенное. Так они похитили зеркала с двух автомобилей. Один из автовладельцев перевёл требуемую сумму на указанный счёт. И родственники решили заниматься «бизнесом» на постоянной основе. Они сняли зеркала ещё с 18 автомобилей. Однако на этот раз многие автовладельцы обратились в полицию. Злоумышленники были задержаны, а похищенные зеркала изъяты.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.