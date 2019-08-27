Новосибирск, , 12:32 — REGNUM

Новосибирские следователи завершили расследование уголовного дела, которое было возбуждено после падения шкафов на школьников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что 8 октября 2018 года во время урока на учениц одной из новосибирских школ упали навесные шкафы. Было возбуждено дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ — «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

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Было установлено, что в августе 2018 года школа № 82 города Новосибирска заключила договор с мебельной фабрикой «Калите» на поставку, сборку и установку навесных шкафов и тумб под оргтехнику. Фабрика, в свою очередь, заключила договор подряда с 45-летним мужчиной.

Как пояснили в Следственном управлении СКР по Новосибирской области, в августе того же года подрядчик просверлил 12 отверстий в стене кабинета технологии. Не прочистив отверстия, он установил в них крепления, которые были короче и уже необходимых. А потом для фиксации монтажных планок использовал шурупы-саморезы и мебельные шурупы также короче, чем длина распорных элементов.

В ходе расследования уголовного дела было проведено более девяти судебных экспертиз.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после падения четырёх деревянных навесных шкафов на пятиклассниц, пострадали пять школьниц. Они были госпитализированы в с ушибами, черепно-мозговыми травмами и подозрениями на переломы.

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