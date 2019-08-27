Городищенский район, Волгоградская область, , 12:31 — REGNUM

В Волгоградской области три человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД, авария произошла рано утром 26 августа в Городищенском районе.

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По предварительной информации, на автодороге Р-22 «Каспий» водитель автомобиля ВАЗ-217 030 не справился с управлением и врезался в грузовик «Рено Магнум». Фура в это время стояла на проезжей части с включенными аварийными сигналами.

«В результате ДТП водитель автомашины ВАЗ и его пассажиры 34 и 29 лет госпитализированы», — уточнили в ведомстве.

По данным МВД, за прошедшие сутки, 26 августа, на дорогах региона пострадали по меньшей мере пять человек, в том числе один ребёнок.

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