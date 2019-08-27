Луганск, , 12:29 — REGNUM

Боевики 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ обстреляли из крупнокалиберных пулемётов район населённого пункта Лозовое, заявил 27 августа во время брифинга начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что данные о жертвах и разрушениях уточняются. По его словам, Народная милиция ЛНР не поддалась на провокацию врага и продолжает соблюдать перемирие.

Напомним, ранее в пресс-службе Народной милиции ЛНР сообщили, что ВСУ обстреляли из пулемётов посёлок Нижнее Лозовое.

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