Калуга, , 13:01 — REGNUM

71-летний житель Калуги заплатит по приговору суда 200 тыс. рублей за ложное сообщение о готовящемся взрыве жилого дома. Об этом 27 августа сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина.

Установлено, что 27 мая 2019 года злоумышленник по телефону «112» заявил о том, что в одном из подъездов дома по улице Московской города Калуги заложено взрывное устройство. При проверке подъезда взрывных устройств обнаружено не было. На обеспечение безопасности жителей дома и проверку телефонного сообщения были привлечены силы и средства правоохранительных органов, призванных оказывать помощь в экстремальных ситуациях.

Подсудимый в полном объеме признал свою вину в совершении указанного преступления, в связи с чем уголовное дело было рассмотрено в особом порядке без проведения судебного разбирательства.

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