Якутск, , 12:12 — REGNUM

Якутские энергетики всё чаще фиксируют поджоги теплотрасс, по которым горячая вода подаётся в дома, сообщает 27 августа пресс-служба компании «Якутскэнерго».

"С начала года таких случаев было зафиксировано больше двух десятков, последний из них произошел на днях — в районе аэропорта злоумышленники подожгли трубы водоснабжения под домами по улице Можайского», — говорится в сообщении.

По оценке энергетиков, материальный ущерб от срочных ремонтов теплотрасс уже превысил 250 тыс. рублей. Отмечается, что все случаи поджогов фиксируются, и по ним направляются заявления в правоохранительные органы.

Также в компании сообщили, что в настоящее время в республике завершается ремонтная кампания 2019 года. Тепло в дома жителей Якутии будет подано во второй декаде сентября.

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