Дувр, Великобритания, , 12:56 — REGNUM

Сотрудники британской береговой охраны задержали в проливе Ла-Манш три лодки, в которых находились около 20 мигрантов. Об этом 27 августа сообщает Daily Mail со ссылкой на пресс-службу пограничного контроля.

Это задержание стало очередным в серии попыток мигрантов переправляться из Франции в Великобританию на небольших лодках.

По предварительным данным, мигранты направлялись в сторону Дувра (Великобритания).

По данному факту проводится проверка.