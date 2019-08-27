Дувр, Великобритания, 27 августа 2019, 12:56 — REGNUM
Сотрудники британской береговой охраны задержали в проливе Ла-Манш три лодки, в которых находились около 20 мигрантов. Об этом 27 августа сообщает Daily Mail со ссылкой на пресс-службу пограничного контроля.
Это задержание стало очередным в серии попыток мигрантов переправляться из Франции в Великобританию на небольших лодках.
По предварительным данным, мигранты направлялись в сторону Дувра (Великобритания).
По данному факту проводится проверка.