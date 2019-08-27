Москва, , 12:13 — REGNUM

Мужчина упал на рельсы на станции «Ховрино» Московского метрополитена, но остался жив. Об этом сообщают «Вести».

Метро Дарья Антонова © ИА REGNUM

Инцидент произошел поздно вечером 26 августа на северной конечной станции Замокворецкой линии. Житель Подмосковья упал с платформы на жёсткий путь, дежурившие на станции полицейские немедленно вызвали медиков.

Мужчине помогли подняться на платформу и передали его врачам. Из-за происшествия поезда от «Ховрино» до «Речного вокзала» шли с увеличенными интервалами.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа похожий случай на станции «Первомайская» Арбатско-Покровской линии завершился трагедией. Мужчина упал под приближающийся поезд и погиб под колёсами.

Читайте также: Пассажир погиб под колёсами поезда на станции метро «Первомайская» в Москве