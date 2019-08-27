Москва, 27 августа 2019, 12:13 — REGNUM
Мужчина упал на рельсы на станции «Ховрино» Московского метрополитена, но остался жив. Об этом сообщают «Вести».
Инцидент произошел поздно вечером 26 августа на северной конечной станции Замокворецкой линии. Житель Подмосковья упал с платформы на жёсткий путь, дежурившие на станции полицейские немедленно вызвали медиков.
Мужчине помогли подняться на платформу и передали его врачам. Из-за происшествия поезда от «Ховрино» до «Речного вокзала» шли с увеличенными интервалами.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа похожий случай на станции «Первомайская» Арбатско-Покровской линии завершился трагедией. Мужчина упал под приближающийся поезд и погиб под колёсами.
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