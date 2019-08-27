Иркутск, , 12:03 — REGNUM

В Иркутской области следователи проводят проверку по факту отравления суши девяти жителей Усолье-Сибирское, сообщает 27 августа пресс-служба регионального главного управления СКР.

По данным следствия, с 24 по 25 августа в городе было зарегистрировано девять случаев острой кишечной инфекции, в том числе у двоих детей трех и девяти лет.

В настоящее время следователи опрашивают пострадавших и персонал заведения, где были приобретены суши, а также истребуется интересующая следствие документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, за три дня в Якутске 42 человека после свадебных застолий в ресторанах заразились кишечной инфекцией. Региональный Роспотребнадзор в связи с угрозой здоровью населения наложил запрет на 90 суток на работу четырёх ресторанов сети «Сеул».

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