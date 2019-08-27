Нью-Дели, , 12:01 — REGNUM

В Индии произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает издание The Times of India, три транспортных средства столкнулись сегодня утром, 27 августа, в северном штате Уттар-Прадеш в районе города Шахджаханпур.

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Аварию спровоцировал водитель грузовика, который на большой скорости врезался в две авторикши, и, перевернувшись, придавил один из автомобилей. По данным местной полиции, в результате ДТП погибли 16 человек, в том числе трое детей. Еще пять пострадавших были доставлены в местные медучреждения с травмами различной степени тяжести.

https://twitter.com/timesofindia/status/1166243778450972672

Власти пообещали предоставить семьям погибшим и пострадавшим в автоаварии всю необходимую им помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа в Индии в речной канал упал школьный автобус. Инцидент произошёл в округе Палгхар штата Махараштра, примерно в 100 км от Мумбаи. В результате ДТП пострадали по меньшей мере 49 учащихся.

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