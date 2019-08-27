Саяногорск, Хакасия, , 11:57 — REGNUM

В городе Саяногорске (Хакасия) следствие проводит проверку по факту травмирования девятилетнего мальчика в парке отдыха. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 августа в следственном управлении СКР по Хакасии.

Инцидент произошёл 25 августа. Мальчика доставили в больницу с диагнозом «открытая черепно-мозговая травма».

По предварительным данным, ребёнок отдыхал в парке с отцом. Мальчик качался на качелях, расположенных на возвышенности над склоном. Затем он слез с качелей, а отец продолжал качаться. Мальчик ухватился за трос, пытаясь остановить качели, но не удержался. Он упал на склон и ударился головой о землю. Сейчас мальчик находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области в августе 2019 года 11-летний мальчик получил травмы на детской площадке из-за сломавшихся качелей.

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