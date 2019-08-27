Евпатория, Крым, , 11:41 — REGNUM

Ныряльщик, пропавший в море у западного побережья Крыма, обнаружен мёртвым. Об этом сообщил 27 августа журналистам министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов.

Он уточнил, что тело мужчины, приехавшего в Крым на отдых, наши водолазы. По факту гибели человека ведётся следствие.

Турист пропал днем 26 августа, отправившись нырять в море в гидрокостюме без баллона, с маской и ластами. Он отдалился от берега на 200−300 метров и не вернулся. О произошедшем сообщил в экстренные службы знакомый пропавшего, уточняет «Крымская газета».

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа два туриста сорвались со скалы на мысе Фиолент в Севастополе. Обоих госпитализировали с травмами.

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