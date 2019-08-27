Абакан, , 11:36 — REGNUM

В столице Хакасии — городе Абакане — проводится проверка по факту обнаружения тела новорождённого ребенка. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском следственном управлении СКР.

Информация о страшной находке поступила следователям 27 августа. Тело новорождённой девочки в полиэтиленовом пакете обнаружили за мусорным баком в районе дома по улице Пушкина.

По предварительным данным, пакет с телом утром нашёл дворник. Об этом он незамедлительно сообщил в правоохранительные органы. Сейчас следователи разыскивают мать девочки. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит, живым или мёртвым родился младенец.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года в Омске около дома на ул. Лукашевича прохожие обнаружили тело новорождённого ребенка. Судмедэкспертиза показала, что ребёнок является недоношенным и мертворождённым. Его мать нашли. Специалисты выдвинули версию, что женщина психически не здорова.

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