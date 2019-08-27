Перт, Австралия, , 12:41 — REGNUM

Австралийская полиция провела серию рейдов в городе Перт и его пригороде (Алкимосе), в результате которых были задержаны пять человек в возрасте от 23 до 48 лет по подозрению в совершении ряда преступлений. Об этом сообщает 27 августа Australian Associated Press со ссылкой на сообщение пресс-службы полиции.

По данным ведомства, в ходе первого рейда в Алкимосе (пригород Перта) из частного владения были изъяты около 20 кг метиламфетамина, пять килограммов героина, 1,2 миллиона долларов наличными, винтовка и арбалет.

Во время второй серии обысков в доме в городе Перт полиция изъяла внедорожный мотоцикл и золото на сумму более 20 000 долларов, предположительно похищенное во время кражи со взломом в Мидленде (пригород Перта) в прошлом году.

Подозреваемые задержаны.