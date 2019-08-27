Одесса, Украина, 27 августа 2019, 11:38 — REGNUM
Правоохранители Одесской области расследуют дело о гибели морского пехотинца, сообщили 26 августа в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины.
Сотрудники прокуратуры задержали и предъявили обвинения в убийстве матросу, служащему в той же части, что и убитый.
На данный момент подозреваемый допрошен, место событий осмотрено, проведён следственный эксперимент, назначен ряд криминалистических экспертиз.
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