Николаев, Украина, , 11:14 — REGNUM

В Николаеве столкнулись два автомобиля, сообщило 27 августа информационное агентство «УНН».

В Корабельном районе города столкнулись автомобиль Ford под управлением 33-летнего жителя Николаева и Renault Trafic с 53-летним водителем.

В результате столкновения пострадали пассажиры автомобиля Renault 19, 25, 27 и 51 лет. Трое из них отказались от госпитализации, 19-летняя девушка проходит обследование у врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на международной трассе «Киев — Чоп» на Украине в аварии с участием четырёх автомобилей погибли два человека.

Читайте также: Во Львовской области Украины на трассе столкнулись четыре автомобиля