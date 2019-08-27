Куала-Лумпур, , 11:12 — REGNUM

Министр внутренних дел Малайзии Мухиддин Яссин заявил, что полиция страны за последний месяц задержала 519 человек, связанных с террористической деятельностью, сообщает Sindonews.

«Было установлено, что эти люди причастны к деятельности, которую мы считаем террористической в контексте уголовного права, и результатом этой деятельности является то, что они несут угрозу», — заявил глава МВД Малайзии, добавив, что среди подозреваемых есть как граждане Малайзии, так и иностранных государств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник таможенного поста городка Пунчак-Алам (Малайзия)заявил об изъятии около 3,7 тонн наркотиков на сумму $161 млн.

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