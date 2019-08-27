Ульяновск, , 11:10 — REGNUM

В Ульяновской области вынесен приговор по делу о земельных аферах. Перед судом предстала бывшая сотрудница одной из сельских администраций в Тереньгульском районе, ущерб оценён в 2,78 млн рублей, сообщает региональное следственное управление СКР.

Приговор вынесен экс-сотруднице Скугареевской сельской администрации. Следствием установлено, что с октября 2009 года по ноябрь 2014 года обвиняемая с помощью поддельных документов оформляла на своих родственников неиспользуемые муниципальные земельные участки, а затем продавала их по доверенности. По данным управления, таким образом было продано девять участков стоимостью 2,788 млн рублей.

Решением суда бывшая чиновница признана виновной в мелком взяточничестве и покушении на мошенничество с использованием служебного положения. Ей назначено 4,5 года лишения свободы условно со штрафом в размере 50 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Засвияжском районе Ульяновска ушло в суд уголовное дело в отношении бывшего сотрудника одного из банков, которого обвиняют в хищении свыше 26 млн рублей. Следствие полагает, что он вводил в базу данных недостоверную информацию, в результате чего увеличивался лимит средств как на его личном счёте, так и на счёте второго участника аферы.

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Ранее в Ульяновске был вынесен приговор жительнице Засвияжского района, которая, работая менеджером в частной компании, мошенническим путём похитила более 1 млн рублей. Ей назначено реальное лишение свободы.

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