Уфа, , 11:13 — REGNUM

Автомобиль, провалившийся в яму на улице Бессонова в Уфе, был эвакуирован спасателями. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

Сообщение о просадке грунта из-за скопления воды во дворе жилых домов №28 и 28/1 по ул. Бессонова поступило в ИДЦ г. Уфы около 8 часов утра.

Автомобиль, который был припаркован рядом, провалился в образовавшееся углубление.

«В настоящее время работники аварийной службы МУП «Уфаводоканал» проводят земляные работы», — сообщают в пресс-службе ведомства.

Обстоятельства произошедшего и причины просадки грунта сейчас устанавливаются.