Гергебильский район, , 11:11 — REGNUM

ДТП с участием пассажирской «Газели» произошло в Гергебильскоом районе Дагестана. Два человека погибли, ещё восемь госпитализированы, сообщили ИА REGNUM 27 августа в пресс-службе МВД республики.

Авария произошла сегодня, примерно в 10:00, неподалеку от села Чалда. По предварительным данным, у «Газели» отказали тормоза, после чего водитель не справился с управлением и машина опрокинулась.

В результате происшествия погибли два пассажира — женщины 46 и 55 лет. Ещё восемь человек, в том числе двое детей восьми и 15 лет, с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. У них диагностированы черепно-мозговые травмы и переломы, при этом все контактны.

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа в Карабудахкентском районе Дагестана столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего в больнице от полученных травм скончалась 64-летняя пенсионерка. Ещё шесть человек, в том числе двое детей, были госпитализированы.