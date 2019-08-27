Верхняя Салда, Свердловская область, 27 августа 2019, 10:59 — REGNUM
На Урале житель Верхней Салды по решению суда отправлен на принудительное лечение от туберкулёза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В ходе надзорных мероприятий установлено, что мужчина страдает открытой формой туберкулёза и представляет опасность для окружающих, в том числе и для двух своих несовершеннолетних детей. При этом от стационарного лечения отказывался, и лекарства на дому не принимал.
В связи с тем, что туберкулёз включён в перечень представляющих опасность заболеваний, Верхнесалдинская городская прокуратура обратилась с иском в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила о принудительном лечении гражданина. Суд удовлетворил иск.
Отметим, что на данный момент гражданин проходит лечение в специализированном диспансере.