Иркутск, , 10:50 — REGNUM

Прокуратура Иркутска обнародовала некоторые итоги работы по надзору за исполнением законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Они свидетельствуют о том, что в 2019 году надзорным органом предъявлено пять административных исковых заявлений к лицам, имеющим медицинские противопоказания, препятствующие безопасному управлению транспортными средствами.

В настоящее время административные исковые заявления о прекращении действия права на управление транспортными средствами находятся на рассмотрении, — пояснили в прокуратуре.

Напомним, за 24−26 августа в Иркутской области произошло 19 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в которых два человека погибли, 25 — получили различные травмы, в том числе восемь детей.