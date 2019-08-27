Ростов-на-Дону, , 11:00 — REGNUM

Арест на транспортное средство, которое принадлежало должнику, было наложено судебными приставами Ростовской области, 27 августа сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Рейд по выявлению должников был организован судебными приставами по г. Волгодонску и Волгодонскому району Управления ФССП России и прошел совместно с сотрудниками ОГИБДД МУ МВД России «Волгодонское».

В результате мероприятия приставы, проверяя по базе данных должников, обнаружили, что в отношении водителя автомобиля, который они остановили, возбуждено 7 исполнительных производств о взыскании налоговых платежей на общую сумму 55 680 рублей.

В результате на машину был наложен арест. Транспортное средство было изъято и передано на штраф-площадку.

«После реализации арестованного имущества денежные средства будут перечислены взыскателям в рамках исполнительных производств», — сообщают в пресс-службе ведомства.