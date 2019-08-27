Тайшет, Иркутская область, , 10:42 — REGNUM

Бездействие ряда глав муниципалитетов, не оповестивших население о мощнейшем наводнении в Приангарье, доказано в суде. Как сообщает сегодня, 27 августа, сайт иркутской областной прокуратуры, по постановлениям Тайшетского межрайонного прокурорак административной ответственности привлечены мэр Тайшетского района, а также главы Шелеховского, Зареченского и Тальского муниципальных образований. Все они заплатят по 10 тыс. рублей штрафа.

«Решения суда не вступили в законную силу», — поясняют прокуроры.

Напомним, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня. Но по свидетельству многих пострадавших, местные власти не предупредили об опасности и гражданам пришлось спасаться самим.

Ранее сообщалось, что бездействие властей во время паводка привело к гибели жительницы деревни Рождественка Тайшетского района Иркутской области. Как следует из официального сообщения иркутской прокуратуры, несмотря полученное 27 июня 2019 года известие о том, что на территории деревни наблюдается повышение уровня воды в реке Бирюса, власти района не проинформировали об опасности население. В результате местная жительница, пытаясь перейти через подтопленную улицу, упала в воду и погибла, унесённая течением.

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