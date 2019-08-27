Чебоксары, , 10:33 — REGNUM

В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Яльчикского района, которого подозревают в совершении аварии с одним погибшим. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Авария произошла утром 17 августа 2019 года в Комсомольском районе. Следствие считает, что 17-летний злоумышленник управлял тогда «Ладой Грантой» в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав, при этом двигался со скоростью, которая не позволяла в случае ЧП принять возможные меры к остановке машины.

«В результате он въехал в заднюю часть остановившегося автомобиля Scoda Octavia, который пропускал следовавшую по встречной полосе фуру, чтобы повернуть налево и съехать с трассы. В аварии водитель иномарки погиб на месте происшествия», — сказал Олег Дмитриев.

Кроме того, ранения получили ещё три человека: подозреваемый и находившиеся с ним в салоне два пассажира.

«Как следует из материалов уголовного дела, подозреваемый ранее обманом завладел автомобилем «Лада Гранта», который находился в аренде у его знакомого односельчанина», — говорит Олег Дмитриев.

В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии алкогольного опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупная авария произошла вечером 24 августа на территории Шемуршинского района Чувашии. В результате столкновения «Тойоты Королла» и «Лады Весты» пять человек погибли, двое ранены.

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