Иркутск, , 10:31 — REGNUM

Иркутская прокуратура по итогам проверок соблюдения антикоррупционного законодательства заявила о сокрытии сведений о доходах и имуществе, которое допустили 16 главных врачей учреждений здравоохранения области. Как следует из официального сообщения надзорного ведомства, главными врачами не были указаны принадлежащие на праве собственности нежилые здания, земельные участки, квартиры, доходы от продажи автомобилей.

Кроме того, прокурорская проверка выявила упущение со стороны регионального министерства здравоохранения, которое «забыло» указать на официальном сайте декларации главврачей за 2017 и 2018 годы.

Напомним, по итогам антикоррупционных проверок, проведённых в Приангарье в начале 2019 года, выяснилось, что не все главы и депутаты оказались честны при заполнении требуемых сведений о доходах: одни занижали свои доходы, другие — размеры земельных участков, третьи «забывали» о финансовых успехах своих вторых половин. Эта ситуация стала предметом конфронтации губернатора Сергея Левченко и Думы Иркутска, которая до сих пор не хочет исполнять настояние главы региона о снятии полномочий с нарушителей антикоррупционного законодательства.

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