Судак, Крым, , 10:24 — REGNUM

Шоу фейерверков закончилось пожаром на крымском фестивале «Таврида-Арт». Фейерверк причиной возгорания травы недалеко от площадки фестиваля, расположенной под Судаком. Об этом 27 августа сообщили организаторы мероприятия.

«Во время церемонии закрытия фестиваля подрядчиком было допущено возгорание травы на участке, с которого запускались заряды. За десять минут четыре пожарных расчёта МЧС, дежуривших на территории, локализовали очаг возгорания. В отношении всех ответственных лиц предпринимаются соответствующие меры», — уточнили организаторы.

По их словам, инцидент произошёл за периметром территории фестиваля и не представлял угрозы для зрителей и участников мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, молодёжный форум «Таврида» проводится в Крыму с 2014 года. Основным организатором форума является Федеральное агентство по делам молодежи. В 2019 году, по данным МВД, с 23 по 25 августа в общей сложности мероприятия фестиваля «Таврида-Арт» посетили более 92 тысяч человек.

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