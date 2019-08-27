Нижнеудинск, Иркутская область, , 10:20 — REGNUM

Иркутская прокуратура взяла на контроль ситуацию с подготовкой к отопительному сезону в Нижнеудинске, который является одним из городов, наиболее пострадавшим от мощнейшего наводнения в Приангарье. Как следует из официальной информации надзорного ведомства, на этот шаг прокуроры пошли из-за выявленных в ходе проверок отставания в графике работ по ремонту теплотрассы и недостатка рабочих в подрядной организации. .

Результаты системного прокурорского надзора показали, что выполнение мероприятий, осуществляемых в рамках муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту участков тепловых трасс от котельных «Центральная» и Нижнеудинской слюдяной фабрики проводилось с отставанием от графика, штатная численность рабочих не соответствовала объемам выполняемых работ. Несмотря на имеющиеся строительные материалы, существовала угроза незавершения мероприятий до начала отопительного сезона.

«Выполнение всех мероприятий в срок до 9 сентября текущего года поставлено прокуратурой на контроль», — заявили в областной прокуратуре.

Напомним, с 26 июня 2019 года Иркутская область переживает последствия мощнейшего наводнения, которой спровоцировали непрекращающиеся дожди. Реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. В конце июня жители Тулуна и Нижнеудинска стали свидетелями того, как целые усадьбы плыли по реке и ломались как спички под мостом. Пострадавшими признаны порядка 45 тысяч человек.