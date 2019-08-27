Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 27 августа 2019, 10:18 — REGNUM
Большинство дамб в Комсомольске-на-Амуре подняли на 8-метровую высоту. Работы по укреплению гидрозащитных сооружений в городе продолжаются круглосуточно, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: Пик паводка на Дальнем Востоке: в зоне подтопления крупнейшие города
На отсыпке дамб задействовано 56 единиц техники. К защите города от большой воды подключились железнодорожные войска с 13 единицами техники и 50 военнослужащими. В городе оборудованы ПВР.
Как сообщало ИА REGNUM, уровень Амура у Комсомольска превысил опасную черту и составил сегодня, 27 августа, 673 см. По данным гидрологов уровень реки у города может достигнуть 750 см.